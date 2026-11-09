Monday 9 de November de 2026
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Renault Niagara: ¡made in Córdoba!

La marca del rombo dio a conocer el diseño definitivo de su pick-up compacta fabricada en la Argentina, que comparte plataforma, componentes y mecánica con el SUV Boreal. Con motor turbo y opciones de tracción 4x2 o 4x4, se lanza este mes.
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Alejandro Cortina
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Renault Niagara.
Renault Niagara.

Luego de varios meses de especulaciones e información filtrada a cuentagotas, finalmente Renault realizó el estreno mundial de Niagara, su inédita pick-up compacta que ya fabrica en Santa Isabel (Córdoba) y que conserva tanto el nombre como gran parte del estilo de aquél concept car presentado hace tres años.

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Con una osada propuesta estética y un elogiable nivel de calidad y diseño interior, Niagara utiliza la misma arquitectura modular del SUV Boreal fabricado en Brasil y llega para dar pelea en un segmento cada vez más disputado, donde actualmente -y con diferentes posicionamientos- lo animan modelos como Ford Maverick, Fiat Toro, Chevrolet Montana y Ram Rampage, mientras que a la brevedad se sumarán Volkswagen Tukan, BYD Mako y la camioneta derivada de la Toyota Corolla Cross.

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Su carrocería mide 4,94 m de largo, 1,83 m de ancho y 1,71 m de alto, mientras que la distancia entre ejes es de 2,96 m y el despeje de la carrocería ostenta unos generosos 23 cm. La capacidad de carga es de 654 kg, la de remolque de 710 kg y el volumen de la caja de carga es de 930 litros. Un elemento que probablemente sea parte del equipamiento exclusivo de la versión tope de gama Outsider será la cortina corrediza para cubrir la caja de carga, que ya viene con protección plástica de serie.

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Motor turbo y muchos chiches

Bajo el capó, la receta mecánica de Niagara es la misma de Boreal. Hablamos del conocido motor 1.3 turbo de 156 CV y 270 Nm de par máximo que, dependiendo de la versión, se combinará con una caja manual de 6 velocidades o una automática de doble embrague de 7 marchas, con tracción 4x2 o 4x4 (está última sólo con caja AT). 

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Desde Renault anunciaron que están trabajando en el desarrollo de un “sistema híbrido inédito” para equipar también a esta camioneta próximamente. El modelo de lanzamiento contará con seis modos de manejo que se seleccionan con un comando giratorio en la consola central y el rodado puede ser de 17 o 18 pulgadas (contando en la versión 4x4 con neumáticos All Terrain). Cabe destacar, además, que las suspensiones traseras de Niagara son independientes tipo multilink.

Tecnología a bordo

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A nivel tecnológico Niagara ofrece un moderno clúster 100 % digital sobre el panel de a bordo que integra el tablero de instrumentos de 10,1” (configurable) con la pantalla multimedia (de 10,2”) equipada de manera nativa con Google Gemini, un sistema que pondera ser muy intuitivo para el usuario. A nivel seguridad, según la marca del rombo son 26 los sistemas a disposición en esta flamante pick-up, entre ayudas y asistencias a la conducción.

Tras el avant premiere realizado en nuestro país y que tuvo connotación mundial (más allá de que sólo se fabrica en la Argentina e inicialmente los mercados de exportación serán dentro de Latinoamérica, Renault se prepara para el lanzamiento industrial de Niagara y hacia fines del mes pasado (octubre) inició una preventa en nuestro mercado. Al cierre de esta edición aún no se conocían en detalle las versiones de Niagara ni sus respectivos equipamientos y precios.

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