El Polígono Militar de Tiro de Campo de Mayo volvió a convertirse en punto de encuentro para los aficionados a las armas, el tiro deportivo y las actividades vinculadas con la seguridad y la defensa. El 31 de octubre y el 1 de noviembre, Bersa realizó la sexta edición de su evento anual, que le permite al público conocer equipamiento, desarrollos tecnológicos y procedimientos habitualmente reservados a profesionales del sector.

Según la organización, más de 9.500 personas participaron de las dos jornadas, que reunieron a unas 40 marcas y prestadores de servicios, junto con integrantes de las Fuerzas Armadas y de Seguridad, instructores y especialistas. La programación incluyó más de 30 actividades entre demostraciones, prácticas de tiro, conferencias y capacitaciones.

La experiencia de disparar

El sector de tiro concentró buena parte del interés. Con la entrada, los visitantes podían acceder a una experiencia de cinco disparos con armas Bersa, acompañados por instructores habilitados y bajo estrictas medidas de seguridad. Para muchos fue su primer contacto con un arma de fuego. El autor de la nota conversó con una pareja que nunca había disparado y que encontró en el encuentro la oportunidad de conocer la actividad en un entorno controlado. Uno de los objetivos de estas jornadas es acercar el tiro a nuevos públicos, promover la capacitación, y difundir las responsabilidad que implica la tenencia y utilización de armas.

Las cifras permiten dimensionar la actividad: durante el fin de semana se contabilizaron 74.800 disparos. Unos 36.000 correspondieron a las líneas convencionales, 11.000 al sector de Long Range y otros 27.800 al pabellón de armas históricas, donde también se pudieron probar piezas de época y de avancarga. Participaron 146 instructores habilitados, responsables de supervisar las prácticas tanto de legítimos usuarios como de principiantes.

Novedades y capacitación

Para los tiradores experimentados, el encuentro ofreció la posibilidad de conocer productos, intercambiar opiniones con fabricantes y observar demostraciones de distintas disciplinas. Entre las novedades de Bersa se destacó la presentación de la pistola BP13. También hubo exhibiciones de tiro práctico a cargo del Bersa Team, mientras que Watchman dispuso una cancha para demostraciones y presentaciones de productos.

Los dos auditorios funcionaron durante ambas jornadas con una agenda de 28 charlas y cursos. Se abordaron temas vinculados con el tiro, la legítima defensa, la medicina táctica, la ciberseguridad, los drones y la experiencia de los Veteranos de Guerra de Malvinas.

Importante despliegue militar

Otro de los grandes atractivos fue la participación de más de 500 efectivos de las Fuerzas Armadas, de Seguridad y organismos municipales. El Ejército Argentino, anfitrión del encuentro, presentó una importante exhibición de vehículos blindados, tanques, piezas de artillería y equipamiento militar. Sobresalieron las demostraciones del Regimiento de Asalto Aéreo 601, que permitieron observar procedimientos y capacidades operativas. También participaron la Armada Argentina, la Aviación del Ejército, Gendarmería Nacional, Prefectura Naval Argentina, Policía Federal, Policía de Seguridad Aeroportuaria y distintas policías provinciales.

Los visitantes pudieron acercarse a vehículos y equipos, conversar con sus integrantes y conocer detalles de las funciones que cumplen estas unidades. Para los aficionados al material militar, fue una oportunidad poco frecuente de observar de cerca sistemas que normalmente sólo aparecen en ejercicios o actos oficiales.

Drones, robots y nuevas tecnologías

La tecnología tuvo una presencia destacada. Hubo empresas de robots humanoides y cuadrúpedos, además de drones destinados a aplicaciones de seguridad y otro de transporte de carga de hasta 85 kg. También, en la otra orilla, un sistema antidrones desarrollado en el país para detectar, identificar y seguir aeronaves no tripuladas no autorizadas, especialmente en instalaciones estratégicas. En cuanto a dispositivos de defensa menos letales, Byrna contó con un polígono de pruebas y simuladores de entrenamiento.

La apertura oficial contó con la presencia del embajador estadounidense Peter Lamelas, autoridades de distintos niveles de gobierno, representantes diplomáticos y Veteranos de Guerra de Malvinas. Manuel Pizarro, CEO de Bersa, destacó la importancia de sostener una industria nacional capaz de desarrollar y producir equipamiento estratégico. También reclamó condiciones estables que permitan competir y planificar inversiones a largo plazo.

Después de seis ediciones, la propuesta de Bersa demuestra que existe un público interesado en conocer las novedades de la industria, y acercarse a las instituciones vinculadas con la seguridad y la defensa. Para quienes ya practican tiro, fue una oportunidad de actualizar conocimientos y compartir experiencias. Para quienes nunca habían tenido un arma en sus manos, la posibilidad de descubrir una actividad que exige formación, responsabilidad y respeto por las normas de seguridad. Dos públicos diferentes que encontraron, durante un fin de semana, un mismo lugar de reunión.

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