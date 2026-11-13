De costa o embarcados, 160 opciones para ir a pescar en el fin de semana

Tras el fin de semana largo, la pesca se muestra en ascenso en un claro anticipo de lo que se viene. La variada se afirma en el mar y el pejerrey que sigue siendo opción en las lagunas, también en la Cuenca del Plata. El dorado está a pleno y hay múltiples especies en el litoral. Guía actualizada de ámbitos para visitar en todo el país.

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