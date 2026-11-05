Pesca de truchas en la Patagonia: todo lo que hay que saber para la temporada 2026/2027

La espera tiene un encanto especial para el pescador con mosca. Son meses de ansiedad, de tardes dedicadas a atar moscas, preparar equipos y dejar volar la imaginación hacia aquellos pozones soñados donde una trucha marrón gigante puede sorprender con su presencia. Mientras los días se tachan lentamente en el almanaque, la cabeza ya está en el río: imaginando corrientes, leyendo aguas, eligiendo la mosca justa y sintiendo esa emoción incomparable de volver a vadear y lanzar. Pero toda espera tiene su recompensa y, finalmente, llegó el momento tan esperado: la temporada de pesca de truchas está en marcha. La Patagonia vuelve a convocar a los mosqueros, que ya pueden cambiar los sueños por jornadas junto al agua. Porque, para el pescador, cada temporada comienza mucho antes del primer lanzamiento.

Para quienes ya están preparando sus equipos y planean regresar a los ríos, arroyos y lagos patagónicos, presentamos un informe completo con toda la información necesaria para disfrutar de la temporada 2026/2027 que arrancó el pasado domingo 1 de noviembre: permisos, fechas, especies habilitadas, límites de captura y recomendaciones.

Autoridades de aplicación

1º. Autoridades de Aplicación: Son las Provincias del Neuquén, Río Negro, Chubut, y la Administración de Parques Nacionales. Al verificarse infracciones o contravenciones se labrarán las actas y se aplicarán las sanciones (multas, decomiso, etc.) vigentes en cada jurisdicción.

Permisos de pesca

2º. El permiso de pesca es personal e intransferible y deberá poseer todos los campos completos. El pescador está obligado a portar el permiso de pesca y exhibirlo cada vez que le sea requerido por la autoridad de contralor y acreditar su identidad mediante documento idóneo. El formulario del permiso de pesca deberá poseer el estampillado correspondiente. En los casos en que cualquiera de las jurisdicciones expida permisos de pesca electrónicamente o en soporte papel con códigos de verificación “QR”, se exigirá su exhibición conjuntamente con el documento de identidad idóneo y no será necesario que contenga estampillado. Ante la pérdida o destrucción de la licencia de pesca se deberá adquirir una nueva.

3º. Categorías y valores de los permisos:

A) Permisos Ordinarios

Para pescadores argentinos o extranjeros residentes en el país.

(a) Permiso residente país diario (RP-D): $ 12.500.

(b) Permiso residente país 10 días (RP-10): $ 25.000.

(c) Permiso residente país temporada (RP-T): $ 50.000.

(d) Permiso para residente país menores, de 13 a 17 años inclusive, temporada (RPM-T): $ 25.000.

(e) Permiso residente país mayores de 65 años, jubilados, pensionados, menores de hasta 12 años y personas con discapacidad con acreditación oficial de tal (RP-JPM): sin cargo.

Para pescadores extranjeros no residentes en el país.

(a) Permiso para no residente país diario (E-D): $ 50.000.

(b) Permiso para no residente país 10 días (E-10): $ 140.000.

(c) Permiso para no residente país temporada (E-T): $ 280.000.

B) Permisos Adicionales de Trolling (debe contarse, además, con un permiso ordinario)

Para todos los pescadores:

(a) Permiso para pesca de arrastre o trolling diario (AT-D): $ 25.000.

(b) Permiso para pesca de arrastre o trolling 10 días (AT-10): $ 50.000.(c) Permiso para pesca de arrastre o trolling temporada (AT-T): $ 100.000.

4º. Ambientes de validez de los permisos: Los permisos que expiden las Provincias del Neuquén, Río Negro, Chubut y Parques Nacionales que coinciden con las categorías y valores indicados en el punto anterior, son los únicos válidos para pescar en todos los ambientes correspondientes a las jurisdicciones mencionadas. Los permisos de otras categorías y valores (adicionales, sociales, de cortesía, protocolares, o de cualquier otra denominación) solo son válidos para pescar en la jurisdicción que los expide. Consultar los Anexos de la Parte Segunda.

5º. Fechas de validez de los permisos: Los permisos son válidos para las fechas indicadas en los mismos. Los permisos de la categoría temporada son válidos desde la fecha de emisión hasta el 31/10/2027.

6º. Día de pesca: La pesca solo está permitida durante las horas de luz diurna. Consultar reglamentaciones adicionales en los Anexos de la Parte Segunda.

Temporada de pesca deportiva

7º. Temporada de pesca: Se inicia el 01/11/2026 y finaliza el 01/05/2027 inclusive (consultar excepciones en los Anexos de la Parte Segunda).

Especies

8º. Especies exóticas de valor deportivo pescables en las jurisdicciones que integran este Reglamento:

01 – Salmones (del Atlántico, Salmo salar, y del pacífico, Oncorhynchus spp.)

02 – Truchas (marrón, Salmo trutta, de arroyo, Salvelinus fontinalis, de lago, S. namaycush y arco iris, Oncorhynchus mykiss)

03 – Carpa (Cyprinus carpio)

04 – Pejerrey bonaerense (Odontesthes bonariensis)

9º. Especies nativas de valor deportivo pescables en las jurisdicciones que integran este Reglamento: En los ambientes de pesca provinciales también tienen valor deportivo:

05 – Perca (Percichthys trucha)

06 – Pejerrey patagónico (Odontesthes hatcheri)

07 – Róbalo (Eleginops maclovinus)

Son de devolución obligatoria en TODOS los ambientes de las jurisdicciones que integran este Reglamento las siguientes especies autóctonas: peladillas (Aplochiton zebra y A. teniatus), bagres (Hatcheria macraei y Olivaichthys spp.), lampreas (Geotria spp.) y puyenes (Galaxias maculatus y G. platei).

10º. Especies nativas en Parques Nacionales: En los Parques Nacionales son de devolución obligatoria todos los ejemplares de especies nativas (perca, pejerrey, bagre, peladilla, róbalo, etc.).

11º. Salmón del Atlántico: en todos los ambientes es de devolución obligatoria.

12°. Carpa: En todos los ambientes su captura extractiva es sin límite.

Modalidades de pesca, equipos y señuelos

13º. Señuelos autorizados: La pesca debe practicarse con un señuelo artificial con un único anzuelo (simple, doble o triple). Cuando se quiera utilizar un señuelo que tenga más de un anzuelo, deben quitarse los restantes o inutilizarlos de forma tal que no puedan clavarse en los peces. En los ambientes de devolución obligatoria solo se permite la utilización de un anzuelo simple, sin rebaba o con rebaba aplastada. Se prohíbe el uso de señuelos que contengan pilas o baterías. En algunos ambientes habilitados para la pesca con equipo de mosca se permite el uso de Dropper, consultar los anexos de la segunda parte. En la pesca con mosca, tanto para el Dropper como para las variantes de pesca al hilo o de estilo europeo, las líneas no pueden estar conformadas por más de dos señuelos del tipo mosca.

14º. Modalidades y artes de pesca autorizadas

Spinning, bait casting y tarrito: Utilización de un señuelo artificial de cualquier tipo, en el que el peso para el lanzamiento está dado por el señuelo u otro adminículo (buldo, boya, etc.) y no por la línea. Mosca o fly cast: Utilización de un señuelo denominado mosca, unido a una línea especial para mosca o cola de ratón, lanzada por una caña, de una o dos manos, apropiada para esa modalidad; el peso para el lanzamiento está dado por la línea y no por el señuelo. Queda comprendida en esta modalidad la llamada pesca al hilo o de estilo europeo. Arrastre o trolling: Utilización de un señuelo artificial arrastrado desde una embarcación, cualquiera sea la impulsión de ésta.

15º. Otras modalidades y artes de pesca: En algunos ambientes provinciales se podrán utilizar otras artes y modalidades de pesca (consultar los Anexos de la Parte Segunda). Se prohíbe el uso de peces y almejas como carnada donde este permitida su uso.

16º. Número de equipos: Cada pescador no puede usar simultáneamente más de un equipo de pesca.

Límites de acopio y de tallas

17º. Devolución obligatoria: En los ríos y arroyos, incluyendo sus nacientes y/o desembocaduras en lagunas y/o lagos y hasta 200 metros en ambas costas de estos, deben liberarse todos los peces que se pesquen (consultar excepciones en los Anexos de la Parte Segunda). En los ambientes de devolución obligatoria, debe utilizarse un solo anzuelo simple sin rebaba o con la rebaba aplastada y los peces deben devolverse vivos, siguiendo el procedimiento del item Pesca y Devolución

18º. Límite diario por pescador: En lagunas y lagos se permite el sacrificio de un ejemplar por día por pescador entre el 01/12/2026 y el 31/03/2027 (consultar excepciones en los Anexos de la Parte Segunda).

19º. Límite de acopio por pescador: Es el número máximo de ejemplares que un pescador puede tener en posesión y es igual al límite diario. En los ambientes de devolución obligatoria se prohíbe la tenencia de ejemplares capturados.

20º. Forma de medir un pez – tallas: La longitud total de un pez, es la distancia entre los extremos del hocico y de la cola.

Encuentros de pesca

21°. Concursos de Pesca: Los organizadores deberán solicitar permiso a la Autoridad de Aplicación y ajustarse a las disposiciones particulares de ésta. Debido a la multiplicidad de impactos y disturbios sobre el ambiente, sus especies y las demás actividades recreativas, se prohíbe realizar concursos de pesca embarcada a motor en los ambientes naturales (consultar excepciones en los Anexos de la Parte Segunda).

Otras restricciones importantes

22º. Prohibiciones: Las siguientes actividades están prohibidas en las jurisdicciones que integran este Reglamento:

Pescar desde embarcaciones en los lagos o lagunas dentro de un círculo imaginario de 200 metros de radio con centro en la naciente o la desembocadura de un río o arroyo (consultar excepciones en los Anexos de la Parte Segunda). Pescar con embarcaciones a la deriva arrastrando anclas o muertos sobre el fondo (garreo). La caza subacuática. Usar explosivos, sustancias tóxicas o cualquier elemento que pueda producir perjuicios a la vida acuática. Pescar con redes, trampas, espineles, arpones, fijas, garfios o armas de cualquier tipo y la utilización de cebado. Obstaculizar el paso de los peces mediante bastidores, mamparas, diques, tajamares, etc. Comercializar el producto de la pesca deportiva en cualquier forma. No rotar las bocas; detenerse en un ambiente de pesca cuando avanza otro pescador. Causar contaminación o deterioro de los ambientes y su entorno (Ej. lavar vehículos en las costas, arrojar residuos, cortar plantas acuáticas para ingresar a sitios de pesca). Abandonar en los ambientes de pesca: tanzas, señuelos, envoltorios y restos de pescado, fuera de los lugares habilitados. Encender fuego fuera de sitios autorizados. Pescar en los ríos y arroyos aguas arriba y abajo de todas las obras que impiden el libre paso de los peces, dentro de la distancia determinada por la autoridad competente. Extraer peces en lugares artificiales de encierro, tales como canales, pulmones, vertederos y bocatomas. Mantener en cautiverio peces capturados en el medio silvestre. Transportar organismos acuáticos vivos de cualquier especie y estadio de desarrollo sin autorización de la autoridad competente. En ambientes y horarios en los que no está permitida la pesca, se prohíbe la portación de equipos de pesca armados y en condiciones de ser utilizados. En ambientes de uso exclusivo para una modalidad, se prohíbe la portación de equipos de pesca armados y en condiciones de ser utilizados que no se correspondan con la modalidad permitida. Se encuentra prohibido ingresar con motores de dos tiempos carburados en los ambientes donde esté restringido su uso para la navegación, aún cuando no se utilicen y sean auxiliares. La utilización de elementos de anclaje para las embarcaciones que contengan plomo, líneas con plomo, plomadas para la práctica de la pesca y los señuelos con cuerpo o cabeza de plomo, en razón de su alto poder contaminante. La utilización sin sujeción segura de acumuladores o baterías para motores de embarcaciones. A los fines de la interpretación de las prohibiciones reglamentarias se considerará equipo de pesca a todo elemento utilizado directamente en la práctica de la pesca en contacto con el agua, la fauna y la flora acuática. Se prohíbe el uso de calzado de vadeo con suela de fieltro en todos los ambientes regidos por el presente reglamento.

23º. Restricciones para nacientes o desembocaduras: Las restricciones establecidas para cada río y arroyo, se extienden a los lagos y lagunas dentro del círculo imaginario de 200 metros de radio, desde la naciente o desembocadura.

Recomendaciones especiales

24°. Se recomienda no vadear o ingresar en sectores con grava (pedregullo fino) en ríos y arroyos hasta el 01/01/2027, para evitar dañar las camas de desove. Consultar los Anexos de la Parte Segunda.

25°. Se recomienda el uso de motores de cuatro tiempos, o de dos tiempos con certificación de emisiones Ultra Bajas (EPA 2006, European Union, Carb 3 o más estrellas). Existen ambientes con restricciones para el uso de motores de dos tiempos carburados, consultar en los Anexos de la Parte Segunda.

26°. Para mejorar la calidad de la pesca deportiva se recomienda que en los ambientes donde está permitido, los pescadores que lo deseen sacrifiquen solo un ejemplar de pequeño tamaño, liberando los ejemplares más grandes.

Obligaciones especiales

27°. Es obligatorio para los pescadores que ingresen al país utilizar equipos nuevos o desinfectados.

28°. Es obligatorio para pescadores, guías de pesca y demás prestadores de servicios relacionados con la pesca deportiva, desinfectar los equipos, embarcaciones y vehículos, en las oportunidades y condiciones que lo requiera la autoridad de aplicación.

Navegación y flotación

29º. La navegación y la flotación en los cursos de agua estarán reguladas por la legislación existente en cada jurisdicción.

Anexos y permisos

Listado de ambientes habilitados.

Permisos de pesca, se pueden sacar de forma online en cada provincia. Recordar que, tanto Santa Cruz como Tierra del Fuego presentan reglamentos particulares e independientes al mencionado en este texto.

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