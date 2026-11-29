Salir de lo habitual no es lo más cómodo. Nos acostumbramos a lo seguro que, de tanto repetirlo, nos puede limitar la mirada. En la pesca deportiva solemos volver a las mismas especies, los mismos pesqueros y a la misma técnica que ya dominamos. La invitación de Julián Martino desde Puerto Madryn a pescar róbalos patagónicos –Eleginops maclovinus– con mosca vadeando playas, rompientes y restingas, fue una excusa ineludible para salir de esa zona confortable y embarcarnos en esta nueva aventura. Y allá fuimos con Ceferino Chapa Traverso, amigo de muchos años y dedicado pescador con mosca de las especies de agua salada, a relevar esas costas patagónicas de Chubut, labradas por milenios de viento, sol, agua y sal. En una época del año en la que la pesca de salmónidos está vedada en muchos ámbitos y los waders, las botas y los equipos de mosca guardados. Es que el momento ideal para la pesca de róbalos es casi a contra temporada a la de las truchas, ya que arranca en el otoño y termina con la primavera.

Observar el aspecto y la silueta de un róbalo es entender que se trata de un pez preparado para cazar, para esconderse, para pelear fuerte y para huir rápido. Estilizado, hidrodinámico, dotado de cola y aletas de buen tamaño, y con una boca protráctil capaz de recolectar pequeños organismos del fondo, y también cazar por arremetida o emboscada. Sus grandes aletas pectorales le otorgan una gran capacidad de maniobra y precisión en espacios complejos como restingas, rocas, rompientes y fondos irregulares. Además de equilibrio le dan mucha capacidad de maniobra, frenado e incluso retroceso. Eso explica por qué una vez prendido, se resiste y pelea con tantos recursos defensivos aprovechando además el vaivén y las corrientes del oleaje orillero. Virtudes, por otra parte, que aumentan notablemente el placer deportivo que siente el pescador amplificados por la caña de mosca.

Selección de equipos

Con Pancho Gallina completando el equipo, comenzamos a relevar las orillas de la zona aledaña al Cerro Prismático, que queda a unos 30 km hacia el norte de Puerto Madryn, por la RP 42 que bordea el Golfo Nuevo. Lo ideal es usar equipos de mosca de potencias #6 a #7, para dar con peces que por estas latitudes pueden andar entre los 700 gramos a los 4 kilos o más, con reeles para agua salada y líneas de flote para lanzar con eficacia y, a pesar de los vientos patagónicos, moscas con lastre, con líderes de 8 a 9 pies (1 pie = 30,48 cm) terminados en un tippet del 0,28 al 0,30 que puede ser de fluorocarbon que, a igualdad de grosor con el nailon, tiene más resistencia a la abrasión, hunde más rápido, es inmune a los rayos UV y tiene algo menos de visibilidad, ya que su índice de refracción de la luz (1,42) es bastante cercano al del agua salada (1,34) y, además y como si esto fuera poco –diría el vendedor ambulante–, tiene menos elasticidad, transmitiendo a las manos del pescador toques muy sutiles que mejoran la efectividad de la clavada. ¡Infaltable en la cartera de la dama y en el bolsillo del caballero!

Las moscas pueden ser variadas en cuanto a diseño, pero tratando de imitar lo que come el róbalo, que en gran medida son bogavantes, poliquetos, pequeños peces y crustáceos. A veces va al ataque, y otras recorre fondos buscando y recolectando. Andan muy bien las moscas atadas en anzuelos para agua salada de pata corta en tamaños #1 a #4, con buen lastre y –en lo posible– atadas con el anzuelo invertido o con un anti-enganche. Esto da la chance de trabajarlas estripeando como un estrímer o, si vemos los peces patrullando o comiendo del fondo haciendo tailing, dejarla bajar totalmente durante unos segundos interceptando su trayectoria, moverla apenas y, si no toma, volver a recuperarla. Y en cuanto a tonalidades, los colores de la gama del rojo y el naranja van muy bien, ya que representan mucho de lo que come. La Marmunida es un diseño de Julián que imita con acierto a un bogavante –Munida gregaria– y resulta muy efectiva con los róbalos.

La clavada ideal es tirando firmemente de la línea con la mano que recoge pero sin levantar la punta de la caña, para que toda la acción se transmita al anzuelo y se clave bien.

Primer contacto con el agua

La primera tarde de pesca no fue fructífera porque llegamos muy sobre el final de la creciente, había mucho viento y la lluvia había movido sedimentos que opacaron un poco la transparencia habitual del mar, aún así pinchamos algunos pejerreyes y nos sirvió para tomar contacto con el ámbito y empezar a palpitar in situ este desafío que nos planteamos.

El segundo día resolvimos ir a Punta Ameghino y ahí ya la cosa fue muy distinta, llegamos bien de horario, casi con la salida del sol, con la marea bien baja y empezando a subir, como corresponde para esta pesca. El agua estaba clara y el viento suave. Planetas alineados. No siempre pasa, pero hay que tratar de conseguirlo y aprovechar cuando todo se da. Condiciones ideales que tampoco son garantía con esta especie que a veces es esquiva, que se mueve en cardumen y también patrulla en solitario. La estrategia de pesca cuando no se los ve, es ir caminando la orilla, eligiendo un lugar e ir lanzando en abanico, estudiando la estructura de fondos y restingas que se van cargando con el mar en ascenso, para aprovechar algún pequeño canal que encauce agua en el ir y venir del oleaje, y donde pueden estar los peces acechando el alimento.

Julián fue el primero en pinchar uno de los buenos, en una especie de olla con fondo de arena. Después Chapa encontró una buena estructura y le pudo sacar dos lindos róbalos. Y así seguimos pescando, caminando, buscando lugares, cambiando moscas y formas de recoger. No fueron muchos de los buenos, alguno se desprendió y nos desairó, alguno rechazó la oferta y no tomó, otro se asustó por lanzarle muy cerca, otro tomó y fue pequeño, se colaron pejerreyes también y entre una cosa y otra se nos pasó el día en este apasionante juego del gato y el ratón. Dónde más allá de la cantidad y la calidad de las capturas, el saldo es siempre positivo.

Una nueva jornada

El tercer día lo comenzamos pescando en la tercera bajada de playa El Doradillo y –después y para terminar este relevamiento– volvimos a las zonas de Punta Ameghino que nos habían quedado sin prospectar. Los resultados fueron similares al día anterior, algunos piques y algunas buenas capturas espaciadas en el tiempo. Lo suficiente para vivir nuevas e intensas emociones con los pies en el agua, mientras un grupo de lobos marinos se acercaba a curiosear desde el agua sacando la cabeza o un par de ballenas francas retozaban unos metros más adentro, respirando sonoramente y expulsando agua por sus espiráculos.

No sólo se trata de sacar peces del agua, esta pesca es vivir una experiencia mucho más integral y completa que incluye contemplar amaneceres en una playa remota, quedarse mirando la caja de moscas pensando únicamente en cuál podría ser la que nos dé la mayor emoción, como si con esa simple elección se decidiera el destino de la humanidad; sentarse ante la mesita de camping arriba de un acantilado con una vista privilegiada a degustar el pulpo colorado en escabeche que preparó Pancho, o terminar la jornada compartiendo con amigos un cordero al asador magistralmente cocinado por Alejandro Martino, el papá de Julián. Cosas de enorme valor y que, como dice la famosa publicidad, “no tienen precio”.

Pescar lo poco habitual no es sólo capturar un pez distinto, es asumir la incomodidad de comenzar a aprender cosas nuevas una y otra vez. Que se nos quemen algunos papeles y volver a escribir nuevos. Y allí está el róbalo como figurita esquiva e intrigante para ponernos a prueba, para enseñarnos y para darnos momentos de enorme placer deportivo cada vez que nuestra caña de mosca se arquee al extremo tratando de sujetar a este extraordinario pez marino.

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